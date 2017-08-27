BOLUSPOR 0 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 0

Boluspor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 0
TFF 1.Lig 3. haftasında Boluspor ile Gazişehir Gaziantep FK Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas, Alim Öztürk (73' Özgür İleri), Caner Cavlun, Mamadou Diarra, Chukwuma Akabueze, Guido Kocer (82' Cherif Sane), İshak Çakmak, İrfan Başaran (77' Melih Okutan), Yusuf Emre Gültekin, Rydell Poepon
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Okan Derici (78' Muhammet Reis), Özgürcan Özcan, Nathan Kabasele
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
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Hakem: Ramazan Keleş, Seyfettin Ünal, Burak Cansız, Davut Dakul Çelik
Sarı Kartlar: DK 40: İshak Çakmak (Boluspor), DK 50: Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep FK), DK 77: İrfan Başaran (Boluspor), DK 85: Göksu Alhas (Boluspor)