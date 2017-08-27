Boluspor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 0
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BOLUSPOR 0 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 0

Boluspor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 0

TFF 1.Lig 3. haftasında Boluspor ile Gazişehir Gaziantep FK Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Boluspor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 0

TFF 1.Lig 3. haftasında Boluspor ile Gazişehir Gaziantep FK Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas, Alim Öztürk (73' Özgür İleri), Caner Cavlun, Mamadou Diarra, Chukwuma Akabueze, Guido Kocer (82' Cherif Sane), İshak Çakmak, İrfan Başaran (77' Melih Okutan), Yusuf Emre Gültekin, Rydell Poepon

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Okan Derici (78' Muhammet Reis), Özgürcan Özcan, Nathan Kabasele

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Hakem: Ramazan Keleş, Seyfettin Ünal, Burak Cansız, Davut Dakul Çelik

Sarı Kartlar: DK 40: İshak Çakmak (Boluspor), DK 50: Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep FK), DK 77: İrfan Başaran (Boluspor), DK 85: Göksu Alhas (Boluspor)

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