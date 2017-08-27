M.Başakşehir 2 - Atiker Konyaspor 1
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M.BAŞAKŞEHİR 2 - ATİKER KONYASPOR 1

M.Başakşehir 2 - Atiker Konyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 3. haftasında M.Başakşehir ile Atiker Konyaspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-1 kazandı.

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M.Başakşehir 2 - Atiker Konyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 3. haftasında M.Başakşehir ile Atiker Konyaspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-1 kazandı.

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Eljero Elia, Marcio Mossoro (75' Stefano Napoleoni), Emre Belözoğlu (86' Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Emmanuel Adebayor (80' Mevlüt Erdinç)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun (57' Eren Albayrak), Ali Turan, Nejc Skubic, Wilfred Moke, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Mehdi Bourabia, Moryke Fofana (63' Imoh Ezekiel), Musa Araz, Deni Milosevic (64' Malick Evouna)

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Abdulkadir Bitigen

Goller: DK 58: Edin Visca (M.Başakşehir), DK 82: Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir), DK 88: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: DK 4: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir), DK 13: Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor), DK 26: Joseph Attamah (M.Başakşehir), DK 40: Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir), DK 45: Gael Clichy (M.Başakşehir), DK 56: Moryke Fofana (Atiker Konyaspor), DK 57: Deni Milosevic (Atiker Konyaspor), DK 61: Eren Albayrak (Atiker Konyaspor), DK 81: Wilfred Moke (Atiker Konyaspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Ali Turan (Atiker Konyaspor)

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