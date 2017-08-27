İŞTE ELAZIĞSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Elazığspor - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Elazığspor - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 3. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Malok yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Elazığ Atatürk
Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Berk Yıldız, Onur Güney, Adem Alkaşi, Erman Bulucu, Andreas Tatos, Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk, Wellıngton Brıto Da Sılva
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
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MKE Ankaragücü: Anton Putsıla, Lanre Muhammed Kehinde, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Cheıkhou Dıeng, Mehmet Sak, Arif Morkaya, İlhan Parlak, Emre Koyuncu, Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Malok, Oktay Önge, Oğuz Kağan Çalışır, Zorbay Küçük
Maç Detayları - Canlı Anlatım