İşte Elazığspor - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler
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İŞTE ELAZIĞSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Elazığspor - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 3. haftasında Elazığspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Elazığspor - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Elazığspor - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 3. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Malok yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Elazığ Atatürk

Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Berk Yıldız, Onur Güney, Adem Alkaşi, Erman Bulucu, Andreas Tatos, Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk, Wellıngton Brıto Da Sılva

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

MKE Ankaragücü: Anton Putsıla, Lanre Muhammed Kehinde, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Cheıkhou Dıeng, Mehmet Sak, Arif Morkaya, İlhan Parlak, Emre Koyuncu, Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Emre Malok, Oktay Önge, Oğuz Kağan Çalışır, Zorbay Küçük

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