Adanaspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ADANASPOR - ÜMRANİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adanaspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 3. haftasında Adanaspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adanaspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 21:45'da başlayacak Adanaspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 3. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Abdulaziz Solmaz, Bilal Yener Arıca, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Renan Souza Dınız, Gökhan Meral, Vınıcıus Jose Ignacıo, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Ümraniyespor: Mustafa Çakır, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Cleyton Alexandre Henrıque Sılva, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Cemal Alpay, Tolga Sancak

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