ADANASPOR - ÜMRANİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adanaspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 21:45'da başlayacak Adanaspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 3. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Abdulaziz Solmaz, Bilal Yener Arıca, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Renan Souza Dınız, Gökhan Meral, Vınıcıus Jose Ignacıo, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
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Ümraniyespor: Mustafa Çakır, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Cleyton Alexandre Henrıque Sılva, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Emircan Altıntaş
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Cemal Alpay, Tolga Sancak
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