AKHİSAR BEL. - KASIMPAŞA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Akhisar Bel. - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 21:45'da başlayacak Akhisar Bel. - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 3. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Manisa 19 Mayıs
Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Soner Aydoğdu, Paulo Henrıque Carneıro Fılho, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Sergıo Antonıo Borges Junıor, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Adem Büyük, Syam Habıb Ben Youssef, Jhon Eduard Murıllo Romana, Olıvıer Veıgneau, Markus Martin Neumayr, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok, Erkan Engin
Maç Detayları - Canlı Anlatım