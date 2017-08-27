İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 3. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara 19 Mayıs
Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Halil İbrahim Pehlivan, Kamal Issah, Tokelo Anthony Rantıe, Ahmet İlhan Özek, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Luccas Claro Dos Santos, Dıalo Samba Guıdıleye
Teknik Direktör: Ümit Özat
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Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Nabıl Dırar, Gıulıano Vıctor De Paulo, Mathieu Valbuena, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Roberto Soldado Rıllo
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Ekrem Kan, Kerem Ersoy, Ali Şansalan
Maç Detayları - Canlı Anlatım