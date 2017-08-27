İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
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İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 3. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 3. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara 19 Mayıs

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Halil İbrahim Pehlivan, Kamal Issah, Tokelo Anthony Rantıe, Ahmet İlhan Özek, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Luccas Claro Dos Santos, Dıalo Samba Guıdıleye

Teknik Direktör: Ümit Özat

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Nabıl Dırar, Gıulıano Vıctor De Paulo, Mathieu Valbuena, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Roberto Soldado Rıllo

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Ümit Öztürk, Ekrem Kan, Kerem Ersoy, Ali Şansalan

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