M.BAŞAKŞEHİR - ATİKER KONYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

M.Başakşehir - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 3. haftasında M.Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:45'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Mahmut Tekdemir, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Denı Mılosevıc, Wilfried Moke Abro, Moryke Fofana, Musa Araz, Mehdi Bourabıa, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
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Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Abdulkadir Bitigen
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