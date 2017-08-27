İstanbulspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...
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İSTANBULSPOR - GİRESUNSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

İstanbulspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 3. haftasında İstanbulspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İstanbulspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 3. haftasında İstanbulspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:45'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Nemanja Kojıc, Zafer Şensoy, Ali Dere

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Giresunspor: Caner Arıcı, Panajotıs Dımıtrıadıs, Dmytro Korkıshko, Maurıce,junıor Dale, Boubacar Dıalıba Dıabang, Recep Aydın, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Anıl Atağ, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Hakem: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Gökmen Baltacı, Alper Çetin

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