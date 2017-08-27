İŞTE BOLUSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Boluspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler
Bugün 19:45'da başlayacak Boluspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 3. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: Göksu Alhas, Alim Öztürk, Mamadou Dıarra, Rydellromano Poepon, İrfan Başaran, Guıdo Koçer, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Caner Cavlun
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Gazişehir Gaziantep FK: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Kabasele Mwamba Nathan Clement, Özgür Can Özcan, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Okan Derici, Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
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Hakem: Ramazan Keleş, Seyfettin Ünal, Burak Cansız, Davut Dakul Çelik
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