İşte Boluspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler
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İŞTE BOLUSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Boluspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 3. haftasında Boluspor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Boluspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler

Bugün 19:45'da başlayacak Boluspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 3. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: Göksu Alhas, Alim Öztürk, Mamadou Dıarra, Rydellromano Poepon, İrfan Başaran, Guıdo Koçer, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Caner Cavlun

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Kabasele Mwamba Nathan Clement, Özgür Can Özcan, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Okan Derici, Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Hakem: Ramazan Keleş, Seyfettin Ünal, Burak Cansız, Davut Dakul Çelik

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