Gençlerbirliği - Fenerbahçe maç öncesi...
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇ ÖNCESİ...

Klasspor TV'de artık maç öncesi ve sonrası canlı yayınlar var.

944 Okunma

Klasspor TV'de artık maç öncesi ve sonrası canlı yayınlar var.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı öncesi Ankara'nın usta gazetecileri bir araya gelip maçın kritiğini yapıyoruz. Hürriyet Gazetesi Ankara Spor Müdürü Özgür Şahiner, Milliyet Gazetesi Ankara Spor Müdürü Orhan  Kemal Erkılıç, Klasspor ve Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ile maç öncesi değerlendirmeler Klasspor TV ekranlarında...

Saat 20:30 - 21:30 arasında kadroları, transferler, oyun şablonunu ve rakibi değerlendireceğimiz programı kaçırmayın.

Karşılaşma sonrası maç sonu röportajlar, basın toplantısı ve usta gazeteciler ile değerlendirmeler yine Klasspor TV ekranlarında sizlerle olacak.

 

 

 
Gençlerbirliği 1 - Fenerbahçe 2
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maç sonrası
İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
6
Gençlerbirliği, Dilipak'ın diline düştü!
4
Özat'tan gecenin 01.45'inde değerlendirme
Gençlerbirliği, taraftarın gönlünü forma ile almaya çalışacak...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿