GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇ ÖNCESİ...

Klasspor TV'de artık maç öncesi ve sonrası canlı yayınlar var.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı öncesi Ankara'nın usta gazetecileri bir araya gelip maçın kritiğini yapıyoruz. Hürriyet Gazetesi Ankara Spor Müdürü Özgür Şahiner, Milliyet Gazetesi Ankara Spor Müdürü Orhan Kemal Erkılıç, Klasspor ve Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ile maç öncesi değerlendirmeler Klasspor TV ekranlarında...

Saat 20:30 - 21:30 arasında kadroları, transferler, oyun şablonunu ve rakibi değerlendireceğimiz programı kaçırmayın.

Karşılaşma sonrası maç sonu röportajlar, basın toplantısı ve usta gazeteciler ile değerlendirmeler yine Klasspor TV ekranlarında sizlerle olacak.