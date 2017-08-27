TRABZONSPOR'UN KALESİ DÜŞTÜ

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor, 44 sezondur mücadele ettiği ligde, 2013-2014 sezonuyla beraber kalesinde tarihinin en kötü ilk 3 haftasını yaşadı.
Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor (2-1) maçında 1, Fenerbahçe (2-2) deplasmanında 2, İzmir'de Göztepe (3-2) karşısında 3 gol olmak üzere kalesinde toplam 6 gol gördü.
2013-2014 sezonunda da 6 gol yiyen Trabzonspor, söz konusu sezonla beraber savunmadaki en kötü başlangıcını yaptı.
Hiç gol yemediği sezonlar
Trabzonspor, ilk 3 haftada hiç gol yemediği 4 sezon yaşadı.
Karadeniz ekibi, 1986-87, 1982-83, 1981-82,1978-79 sezonlarında rakiplerine geçit vermezken, 2014-2015, 2008-2009, 1995-96, 1993-94, 1992-93, 1990-91, 1989-90, 1985-86, 1984-85, 1979-80, 1976-77, 1975-76 sezonlarında da 1'er gol kalesinde gördü.
44 sezon
Trabzonspor'un 44 sezonda ligin ilk 3 haftasında yediği goller şöyle:
|Sezon
|Yenilen goller
|2017-2018
|6
|2016-2017
|3
|2015-2016
|3
|2014-2015
|1
|2013-2014
|6
|2012-2013
|2
|2011-2012
|3
|2010-2011
|2
|2009-2010
|4
|2008-2009
|1
|2007-2008
|4
|2006-2007
|4
|2005-2006
|2
|2004-2005
|4
|2003-2004
|4
|2002-2003
|2
|2001-2002
|2
|2000-2001
|3
|1999-2000
|3
|1998-1999
|3
|1997-1998
|2
|1996-1997
|4
|1995-1996
|1
|1994-1995
|4
|1993-1994
|1
|1992-1993
|1
|1991-1992
|3
|1990-1991
|1
|1989-1990
|1
|1988-1989
|3
|1987-1988
|2
|1986-1987
|0
|1985-1986
|1
|1984-1985
|1
|1983-1984
|2
|1982-1983
|0
|1981-1982
|0
|1980-1981
|2
|1979-1980
|1
|1978-1979
|0
|1977-1978
|2
|1976-1977
|1
|1975-1976
|1
|1974-1975
|2