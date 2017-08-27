KAYSERİSPOR - OSMANLISPOR MAÇI ARDINDAN

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Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 3. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Osmanlıspor maçında, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Rumen teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta boyunca futbolcuları bir final maçına çıkacakmış gibi hazırladığını belirterek "Çok zor maç oynadık. Çünkü rakibimiz bu maça kadar hiç puan alamadı. Kayserispor gibi bir takım için kendi evinde üst üste iki maç oynamak gerçekten zordu. Çünkü oyuncularımın üzerinde galibiyet baskısı oluştu." ifadelerini kullandı.

Yedikleri gollerde oyuncularının konsantrasyon eksikliği yaşadığını aktaran Sumudica, şunları kaydetti:

"Bir puan kazanmadık, iki puan kaybettik. Yediğimiz gollerde uyuyan bir takım gibiydik. Gol attıktan sonra oyuncular yedek kulübesine geldi, oyalanmamalarını söyledim. Rakibe basmalarını istedim. Golden sonra konsantre olamadık. Kırmızı kart gördük, eksik kaldık. Peşinden duran toptan da ikinci golü yedik. Bu iki büyük hatayı yapmamamız lazımdı. Taraftara teşekkür ediyorum. Futbolcularımı tebrik ediyorum. 11'e 10 bile rakipten daha iyi oynadık. Mutluyum, çünkü güçlü bir rakibe karşı oynadık ve yenilmedik."

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OSMANLISPOR CEPHESİ

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise iki takımın da kazanma adına sahada mükemmel bir mücadele verdiğini belirtti.

Milli maç arasını iyi değerlendirmek istediklerini anlatan Uygun, şöyle konuştu:

"Birçok eksiğimize rağmen sahada coşkulu, arzulu bir Osmanlıspor gördük. Kazanabileceğimiz maç, bitime 2-3 dakika kala yaptığımız bir hatayla berabere bitti. Yeni transfer ettiğimiz oyuncuların takıma adapte olması için milli takım arasının inanılmaz yarayacağını düşünüyorum. Bu arayı iyi değerlendirip yeni gelen arkadaşlarla daha iyi bir Osmanlıspor'u herkese izleteceğiz, diye düşünüyorum."