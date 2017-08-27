ETİMESGUT BELEDİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇI SONRASI

İLİŞKİLİ HABER Etimesgut, sezona 3 gol ve 3 puanla başladı

TFF 2. Lig’de mücadele eden Etimesgut Belediyespor, ligin ilk hafta karşılaşmasında, Eyüpspor’u 3-1 yenerek sezona 3 puanla başladı. Bu karşılaşmanın ardından Başkan Hasan Kartal ve Teknik Direktör Hayati Soydaş, Klasspor mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu.

Hasan Kartal: “Galibiyeti seriye bağlayacağız”

Galibiyetleri seriye bağlamak gerektiğini dile getiren Başkan Kartal, “Sezona 3 puanla başladık. Fazla futboldan anlamam ama takımda bazı eksikler olduğunu düşünüyorum. Daha rahat galibiyet alacağımız günleri de görmek için çalışacağız. Netice olarak Eyüpspor karşısında 3 puan aldık, bu maçından ardından galibiyetleri seriye bağlamak istiyoruz” dedi.

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu’nun tribünlerinin yenilenip modern hale getirilme çalışmalarının hatırlatılması üzerine konuşan Kartal, “Bir çocuk gibi yavaş yavaş büyüyoruz. Bu maçta, yeni hale getirdiğimiz kale arkasının belli bir bölümüne taraftar alabildik. Önümüzdeki maçlarda daha çok seyirci potansiyelimiz olacak. Taraftarlarımız ile kaynaşıp daha güzel maçlar seyredeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

“Her kula nasip olmaz”

Etimesgut Belediyespor Başkanı Hasan Kartal, geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig’de mücadele eden Çaykur Rizespor’da Başkanvekilliği görevine seçildi. Bu konu üzerine konuşan Kartal, “Her kula nasip olmaz. Bir kulüpte başkanvekili görevinde bulunuyorum, bir kulübün de başkanlığını yapıyorum. İki takımı da üst lige çıkarmak istiyoruz. Rizespor’u Süper Lig’e, Etimesgut’u da TFF 1. Lig’e çıkarırsak çok mutlu olacağız. İki kulüp açısından da hedefimiz şampiyonluk olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Hayati Soydaş: “Hedef takımı olmak istiyoruz”

Lige galibiyetle başlamanın önemine vurgu yapan Etimesgut Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Soydaş, “Ligin ilk haftasında Eyüpspor’a karşı oynadık. Rakibin transfer yasağı olmasına rağmen geçen seneki ideal 11 ile bizim karşımıza çıktı. İyi bir takım olduklarını biliyorduk. Biz de, lige iyi başlamanın önemini konuştuk. Genel anlamda da iyi bir görüntü çizdik. Çok gol pozisyona girdik ama bitirici hareketlerde başarılı olamadık. 1-1 olduktan sonra ikinci yarıda daha derli toplu oynayıp maçı kazandık. Galibiyet aldığımız için çok mutluyuz” dedi.

Takımdaki arkadaşlığın çok yüksek olduğuna vurgu yapan Soydaş, “Yeni transferlerimiz var. Uyum sorununu atlatmak çok kolay olmuyor. Sezon öncesinde iyi bir kamp programı geçirdiğimizi düşünüyorum. Takım içindeki arkadaşlık sayesinde uyum sorununu diğer takımlarına nazaran çabuk atlattık. Bayram arasını değerlendirip daha iyi olacağız” diye konuştu.

Şampiyonluk hedefine ulaşmak için birlik ve beraberliğin önemini dile getiren Soydaş, “İyi bir kadro yaptık. İstediğimiz başarılara, bu kadro ile ulaşabiliriz. Hepimizin ortak dileği, bu ligde hedef takımı olmaktır. Şampiyonluk hedefi için hepimizin bir olması gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda da tribünlerimizin dolmasıyla istediğimiz seviyeye ulaşacağız. Başarı için her anlamda birlik ve bütünlük şarttır. Etimesgut’un şampiyon olmasına yönelik çeşitli adımlar atıldı. Ki bu başarıya ulaşmak adına potansiyelimiz de mevcut” ifadelerini kullandı.