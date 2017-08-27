ÖZAT'TAN GECENİN 01.45'İNDE DEĞERLENDİRME

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe maçı öncesinde saat 01.45 sularında daha önce yorumculuk yaptığı Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol’a bağlanarak takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Hak edenin kazanacağı bir oyunun olmasını dilediğini söyleyen Özat, “Yarın iki taraf içinde önemli bir maç olacak. İki takımda ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Öncelikle izleyenlerin zevk alacağı bir mücadele olmasını diliyorum. Hak edenin kazanacağı bir oyun olsun. Tabiki insanlar keyif alacak diye oyunu, halı saha maçına çevirecek değiliz. Futbolun gerektirdiklerini sahada uygulayacağız“ dedi.

Fenerbahçe’de sakat oyuncuların hatırlatılması üzerine konuşan Özat, “Fenerbahçe’de kimin oynayıp oynamadığının bir önemi yok. Van Persie oynamazsa Soldado oynar. Fenerbahçe’de her oyuncu tehlike arz ediyor demektir. Fenerbahçe’nin ne yaptığı değil, Gençlerbirliği’nin ne yapacağı önemlidir” diye konuştu.

“İlk 8 haftada 10-12 puan aralığı”

Zor bir fikstürleri olduğunu ifade eden Özat, ilk 8 haftadaki puan anlamındaki hedefini açıkladı.

Özat, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Geçen yıl, ligi 8. sırada bitirerek son 10 yılın en iyi derecesini elde ettik. Bu sene ise yaptığımız transferlerden en az 3-4 ismi ilk 11’e monte etmeye çalışıyoruz. Bu tip gidiş gelişlerde, takımın uyum sorunu açısından birtakım arızalar oluşuyor ama kolay bir fikstürümüz de yok. Konya deplasmanının ardından sırasıyla Fenerbahçe, Trabzon, Göztepe, Başakşehir, Alanya ve Beşiktaş ile oynayacağız. Para ile böyle bir fikstür çeksek beceremeyiz. 8 hafta sonunda 10-12 puan arasında bir puan toplarsak önümüz daha açık olur. “

İlk haftadaki takımının oyununu değerlendiren Özat, “Ligin ilk haftasında kazanabileceğimiz bir karşılaşmada, Karabük ile berabere kaldık. Daha sonra Konya karşısında çok kötü oynayıp mağlup olduk. Fenerbahçe maçının ardından Milli takım arasına moralli girip o boşlukta takıma yükleme yapmayı düşünüyoruz“ dedi.

“Adam adama oynatmak, çağ dışı bir oyun”

32 yaşında teknik adamlığa başladığını hatırlatan Özat, adam adama oyun anlayışını hiçbir zaman oynatmadığını belirtti.

Özat, “Ben şimdiye kadar adam hiçbir oyuncuma, ‘adam adama’ oyna demedim. Bunun, çok çağ dışı bir oyun anlayışını olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe’de bir oyuncu için özel bir önlem almayı düşünmüyoruz. Takım halinde topun arkasına geçmeyi, hücuma giderken de aynı oyunu sahada göstermeyi planlıyoruz. Fenerbahçe karşısında da kazanamıyorsak kaybetmemek lazım. “

Bady ve Matei’nin kadro dışı kalması

Matei ve Bady’nin kadro dışı kalması konusuna açıklık getiren Özat, “Kurallar gereği takımımızda en fazla 14 yabancı oyuncuyu bulundurmak zorundayız. Matei ve Bady de bu sebepten dolayı kadro dışı kaldı. Bu kural olmasaydı bu iki oyuncuyu takımımda görmek isterdim. Daha iyisini almaya çalışınca bazı isimler üzerinde ödün vermek zorunda kalabiliyoruz. Buna kadro dışı demekte doğru olmaz.” diye ifade etti.