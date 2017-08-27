GENÇLERBİRLİĞİ, TARAFTARIN GÖNLÜNÜ FORMA İLE ALMAYA ÇALIŞACAK...

Konyaspor maçında yaşanan protestolar nedeni ile hem kulüp başkanı Murat Cavcav hem de kulübün teknik direktörü Ümit Özat tarafından hoş olmayan ifadeler ile eleştirilen Gençlerbirliği taraftarının gönlü yaptırılan 3 bin forma ile alınmaya çalışılacak.
Bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi Gençlerbirliği taraftarına dağıtılacak çubuklu formaların taraftarlara dağıtılacağı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyruldu.
Yapılan açıklamada...
İlhan Cavcav Sezonu anısına Başkanımız Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Fenerbahçe maçına gelecek ilk 3000 taraftarımıza kırmızı siyah Gençlerbirliği taraftar forması hediye edecektir. Formaları , taraftarlarımız Ankara 19 Mayıs Stadı turnikelerindeki görevlilerden teslim alabilecekler.
ifadelerine yer verildi...