MALATYA - ANTALYA MAÇI SONRASI

İLİŞKİLİ HABER Evkur Y.Malatyaspor 1 - Antalyaspor 1

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sağlam: "Geriden gelip beraberliği yakalamak güzel oldu. Kazanmak istiyorduk, kazanamadık üzgünüz" Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Galibiyetle ayrılabilirdik"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Süper Lig'in 3. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Antalyaspor maçını kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Sağlam, maçın arından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, mücadeleyi kazanmak için çok önemli sebeplerinin olduğunu belirtti.

Malatya İnönü Stadı'na galibiyetle veda etmek istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini dile getiren Sağlam, "Kaybetmedik en azından, mutluyuz." dedi.

Antalyaspor'un önemli oyuncularının olduğunu aktaran Sağlam, şunları söyledi:

"Geriye düştükten sonra sıkıntılar yaşadık. Maçı hiç bırakmayıp potansiyelini zorlayan bir takım görüyorsunuz. Biz bugün bunu yaptık. Dengede geçen bir maç oldu. Geriden gelip beraberliği yakalamak güzel oldu. Kazanmak istiyorduk, kazanamadık üzgünüz."

- Antalyaspor cephesi

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan rakiplerini tebrik ettiğini söyledi.

Kente puan için geldiklerini anlatan Çalımbay, güzel pozisyonlara girdiklerini vurguladı.

Deplasman takımı gibi oynadıklarını anlatan Çalımbay, şöyle konuştu:

"Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Galibiyetle ayrılabilirdik. Ligin daha başı, bütün takımlar transfer yapıyor. Milli takım arasından sonra daha iyi olacak. Takımımdan memnunum Milli maç arasını iyi değerlendirirsek istediğimiz yerlere geleceğiz."