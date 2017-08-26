Göztepe 3 - Trabzonspor 2
Süper Lig 2017-2018 3. haftasında Göztepe ile Trabzonspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 3-2 kazandı.
Göztepe: Günay Güvenç, Kadu, Sabri Sarıoğlu, Mathieu Peybernes (65' Hakan Çinemre), Adama Traore, Oscar Scarione (74' Axel N'gando), Andre Castro, Rajko Rotman, Tayfur Bingöl, Adis Jahovic, Nabil Ghilas (80' Halil Akbunar)
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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Trabzonspor: Onur Kıvrak, Jan Durica, Joao Pereira, Uğur Demirok (74' Dame N'doye), Emmanuel Mas, Juraj Kucka (88' Abdülkadir Ömür), Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega, Olcay Şahan, Theo Bongonda (56' Matus Bero)
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Hakem: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Erdem Bayık, Özgüç Türkalp
Goller: DK 9: Juraj Kucka (Trabzonspor), DK 26: Tayfur Bingöl (Göztepe), DK 44: Nabil Ghilas (Göztepe), DK 45: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 67: Adis Jahovic (Göztepe)
Sarı Kartlar: DK 32: Juraj Kucka (Trabzonspor), DK 45: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 45: Adis Jahovic (Göztepe), DK 60: Olcay Şahan (Trabzonspor), DK 86: Halil Akbunar (Göztepe)
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