Osmanlıspor, Kayseri'den 2-2 ile döndü
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OSMANLISPOR, KAYSERİ'DEN 2-2 İLE DÖNDÜ

Osmanlıspor, Kayseri'den 2-2 ile döndü

Süper Lig 2017-2018 3. haftasında Kayserispor ile Osmanlıspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kayserispor 2 - Osmanlıspor 2

Süper Lig 2017-2018 3. haftasında Kayserispor ile Osmanlıspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Levent Gülen, Silvestre Varela, Güray Vural (46' Fernando Boldrin), Şamil Cinaz (81' Ryan Mendes), Stephane Badji, Deniz Türüç, Umut Bulut (57' Asamoah Gyan)

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Tiago Pinto, Avdija Vrsajevic (86' Numan Çürüksu), Andreas Maxso, Branislav Ninaj, Adrien Regattin (76' Musa Çağıran), Serdar Gürler, Tugay Kaçar, Raheem Lawal (83' Hasan Kılıç), Aminu Umar, Souleymane Doukara

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Erkan Akbulut, Bülent Birincioğlu

Goller: DK 14: Silvestre Varela (Kayserispor), DK 15: Souleymane Doukara (Osmanlıspor), DK 77: Musa Çağıran (Osmanlıspor), DK 87: Ryan Mendes (Kayserispor)

Sarı Kartlar: DK 7: Stephane Badji (Kayserispor), DK 68: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 69: Şamil Cinaz (Kayserispor), DK 74: Silvestre Varela (Kayserispor), DK 90: Tugay Kaçar (Osmanlıspor), DK 90: Souleymane Doukara (Osmanlıspor)

Kırmızı Kartlar: DK 74: Silvestre Varela (Kayserispor), DK 90: Tugay Kaçar (Osmanlıspor)
 

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