MERSİN İDMANYURDU 0 - AMED SPORTİF 7

Mersin İdmanyurdu 0 - Amed Sportif 7
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 1. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Amed Sportif Mersin Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Amed Sportif 7-0 kazandı.
Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Emrah Özyaylaz, Gökhan Akkan, Mesut Ağgül, Bekir Can Sönmez (69' ), Nurullah Kaya, Kudbettin Tekin Oğrak, Furkan Aydemir (69' Ahmet Bener), , Mahmut Metin, (80' Mert Arabacı)
Teknik Direktör: Hasan Akçaylı
Haberleri İstatistikleri
Amed Sportif: Zülküf Özer, Efe Halil Özarslan, Mazlum Demir, Şahin Şafakoğlu, Oğuz Çetinkaya, Abdullah Topkara (73' Selçuk Kaban), Mehmet Sıddık İstemi, Cumhur Yılmaztürk, Ilter Ayyıldız (62' Mansur Çalar), Deniz Naki (81' Mustafa Tahir Babaoğlu), Timur Kosovalı
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Çağdaş Altay, Mücahit Değermenci, Ogün Kamacı, Erdoğan Özkaya
Goller: DK 34: Şahin Şafakoğlu (Amed Sportif), DK 45: Timur Kosovalı (Amed Sportif), DK 61: Timur Kosovalı (Amed Sportif), DK 63: Timur Kosovalı (Amed Sportif), DK 74: Deniz Naki (Amed Sportif), DK 78: Selçuk Kaban (Amed Sportif), DK 82: Selçuk Kaban (Amed Sportif)
Sarı Kartlar: DK 40: Furkan Aydemir (Mersin İdmanyurdu), DK 45: Bekir Can Sönmez (Mersin İdmanyurdu), DK 50: Mahmut Metin (Mersin İdmanyurdu), DK 60: Ilter Ayyıldız (Amed Sportif)
Fikstürü - Puan Durumu