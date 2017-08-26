Mersin İdmanyurdu 0 - Amed Sportif 7
﻿
Site İçi Arama
﻿

MERSİN İDMANYURDU 0 - AMED SPORTİF 7

Mersin İdmanyurdu 0 - Amed Sportif 7

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 1. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Amed Sportif Mersin Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Amed Sportif 7-0 kazandı.

705 Okunma

Mersin İdmanyurdu 0 - Amed Sportif 7

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 1. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Amed Sportif Mersin Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Amed Sportif 7-0 kazandı.

Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Emrah Özyaylaz, Gökhan Akkan, Mesut Ağgül, Bekir Can Sönmez (69' ), Nurullah Kaya, Kudbettin Tekin Oğrak, Furkan Aydemir (69' Ahmet Bener), , Mahmut Metin, (80' Mert Arabacı)

Teknik Direktör: Hasan Akçaylı

Amed Sportif: Zülküf Özer, Efe Halil Özarslan, Mazlum Demir, Şahin Şafakoğlu, Oğuz Çetinkaya, Abdullah Topkara (73' Selçuk Kaban), Mehmet Sıddık İstemi, Cumhur Yılmaztürk, Ilter Ayyıldız (62' Mansur Çalar), Deniz Naki (81' Mustafa Tahir Babaoğlu), Timur Kosovalı

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Hakem: Çağdaş Altay, Mücahit Değermenci, Ogün Kamacı, Erdoğan Özkaya

Goller: DK 34: Şahin Şafakoğlu (Amed Sportif), DK 45: Timur Kosovalı (Amed Sportif), DK 61: Timur Kosovalı (Amed Sportif), DK 63: Timur Kosovalı (Amed Sportif), DK 74: Deniz Naki (Amed Sportif), DK 78: Selçuk Kaban (Amed Sportif), DK 82: Selçuk Kaban (Amed Sportif)

Sarı Kartlar: DK 40: Furkan Aydemir (Mersin İdmanyurdu), DK 45: Bekir Can Sönmez (Mersin İdmanyurdu), DK 50: Mahmut Metin (Mersin İdmanyurdu), DK 60: Ilter Ayyıldız (Amed Sportif)

﻿

TFF 2. Lig'de görünüm
Mersin İdmanyurdu - Amed Sportif maç kadroları belli oldu...
Arda ve Emre tekrar milli takımda
TFF 2. Lig'de perde açılıyor
TFF 1.Lig'de haftanın hakemleri
TFF'ye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nden ziyaret
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿