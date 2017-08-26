ESKİŞEHİRSPOR 2 - DENİZLİSPOR 2

Eskişehirspor 2 - Denizlispor 2
TFF 1.Lig 3. haftasında Eskişehirspor ile Denizlispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bilal Aziz (74' Chikeluba Ofoedu), Jerry Akaminko, Kaan Kanak, Semih Güler, Hürriyet Güçer, Aykut Akgün (63' Uğur İnceman), Hasan Ayaroğlu, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Bruno Mezenga
Teknik Direktör:
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Denizlispor: Zeki Ayvaz, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Burak Altıparmak, Alfred Sankoh (60' Berkan Afşarlı), Andre Moritz (80' Cihan Özkaymak), Barış Örücü, Taşkın İlter, Leandro Kappel, Yasin Ozan (90' Şevki Çınar)
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
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Hakem: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Mehmet Yıldırım, Kadir Sağlam
Goller: DK 10: Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor), DK 73: Leandro Kappel (Denizlispor), DK 76: Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor), DK 86: Kerem Can Akyüz (Denizlispor)
Sarı Kartlar: DK 20: Bruno Mezenga (Eskişehirspor), DK 28: Alfred Sankoh (Denizlispor), DK 41: Kerem Can Akyüz (Denizlispor), DK 54: Jerry Akaminko (Eskişehirspor), DK 61: Bilal Aziz (Eskişehirspor), DK 82: Yasin Ozan (Denizlispor), DK 89: Leandro Kappel (Denizlispor)