Dardanelspor 1 - Erbaaspor 0
TFF 3.Lig 1.Grup 1. haftasında Dardanelspor ile Erbaaspor 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Dardanelspor 1-0 kazandı.
Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Veli Akbulut, Sergen Piçinciol, Sinan Akgöl, Selim Asal, Tahir Türker (46' Kuzey Doğru), Fatih Bozok, Ahmet Yazar (78' Ahmed Emir Tekçam), Uğur Uğur, Yusuf Bayram, Fırat Aras (68' )
Teknik Direktör: Mustafa Meteertem
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Erbaaspor: Nurullah Aslan, Berk Kal, Sertaç Eren, Kudret Kanoğlu, Soner Gönül, Yasin Hatipoğlu (63' Özcan Polat), Serkan Doğan, Murat Kara (46' Ufuk Ayaydın), Rıdvan Gökçe, Çetin Turan, Ozan Çetinkaya (78' Emirhan Atilla)
Teknik Direktör: Ömer Zengin
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Hakem: Sefa Can Meral, Adem Şahin, Güner Mumcu Taştan, Uğurtan Kocaman
Gol: DK 74: (Dardanelspor)
Sarı Kartlar: DK 7: Berk Kal (Erbaaspor), DK 61: Rıdvan Gökçe (Erbaaspor), DK 85: Yusuf Bayram (Dardanelspor), DK 85: Kuzey Doğru (Dardanelspor), DK 86: Sertaç Eren (Erbaaspor), DK 90: Ahmed Emir Tekçam (Dardanelspor), DK 90: Veli Akbulut (Dardanelspor)
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