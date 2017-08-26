Keçiörengücü, İzmir'den istediğini aldı
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KEÇİÖRENGÜCÜ, İZMİR'DEN İSTEDİĞİNİ ALDI

Keçiörengücü, İzmir'den istediğini aldı

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 1. haftasında Bucaspor ile Keçiörengücü Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Keçiörengücü 3-2 kazandı.

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Bucaspor 2 - Keçiörengücü 3

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 1. haftasında Bucaspor ile Keçiörengücü Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Keçiörengücü 3-2 kazandı.

Bucaspor: Kemal Mert Özyiğit, Murat Akyüz, Veli Kızılkaya, Abdullah Balikuv, Uğurcan Yazğılı, Emin Aladağ, Erkan Taşkıran, Mehmet İncebacak (64' Onur Alkan), Kerem Kesgin (86' Hasan Kaşıkara), İlyas Çakmak, Burak Aydın (61' Alpay Aldemir)

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Keçiörengücü: Yakup Bugün, Hüseyin Güngör, Fatih Kılıçkaya, Tarık Mayhoş, Eşref Korkmazoğlu, Rıdvan Koçak (72' Uğur Utlu), Ayhan Gürbüz, Berat Satılmış (74' Uğur Albayrak), Okan Baydemir, İlyas Yavuz (88' Umut Pusat), Ahmet Güven

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Hakem: Yavuz Çetin, Barış Çardaklı, Serdar İla, Hasan Kaçar

Goller: DK 46: İlyas Çakmak (Bucaspor), DK 52: İlyas Yavuz (Keçiörengücü), DK 57: Rıdvan Koçak (Keçiörengücü), DK 59: Ahmet Güven (Keçiörengücü), DK 67: İlyas Çakmak (Bucaspor)

Sarı Kartlar: DK 21: Eşref Korkmazoğlu (Keçiörengücü), DK 74: Murat Akyüz (Bucaspor), DK 90: Ahmet Güven (Keçiörengücü)
 

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2
Tolga06
26 Ağustos 201722:51
İlerisi için güzel bir başlangıç
1
Bekir
26 Ağustos 201722:50
Başarılar Keçiörenim devamını bekliyoruz
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