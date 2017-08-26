KEÇİÖRENGÜCÜ, İZMİR'DEN İSTEDİĞİNİ ALDI

Bucaspor 2 - Keçiörengücü 3
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 1. haftasında Bucaspor ile Keçiörengücü Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Keçiörengücü 3-2 kazandı.
Bucaspor: Kemal Mert Özyiğit, Murat Akyüz, Veli Kızılkaya, Abdullah Balikuv, Uğurcan Yazğılı, Emin Aladağ, Erkan Taşkıran, Mehmet İncebacak (64' Onur Alkan), Kerem Kesgin (86' Hasan Kaşıkara), İlyas Çakmak, Burak Aydın (61' Alpay Aldemir)
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
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Keçiörengücü: Yakup Bugün, Hüseyin Güngör, Fatih Kılıçkaya, Tarık Mayhoş, Eşref Korkmazoğlu, Rıdvan Koçak (72' Uğur Utlu), Ayhan Gürbüz, Berat Satılmış (74' Uğur Albayrak), Okan Baydemir, İlyas Yavuz (88' Umut Pusat), Ahmet Güven
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yavuz Çetin, Barış Çardaklı, Serdar İla, Hasan Kaçar
Goller: DK 46: İlyas Çakmak (Bucaspor), DK 52: İlyas Yavuz (Keçiörengücü), DK 57: Rıdvan Koçak (Keçiörengücü), DK 59: Ahmet Güven (Keçiörengücü), DK 67: İlyas Çakmak (Bucaspor)
Sarı Kartlar: DK 21: Eşref Korkmazoğlu (Keçiörengücü), DK 74: Murat Akyüz (Bucaspor), DK 90: Ahmet Güven (Keçiörengücü)
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