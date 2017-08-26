Evkur Y.Malatyaspor 1 - Antalyaspor 1
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EVKUR Y.MALATYASPOR 1 - ANTALYASPOR 1

Evkur Y.Malatyaspor 1 - Antalyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 3. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Antalyaspor Malatya İnönü Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Evkur Y.Malatyaspor 1 - Antalyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 3. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Antalyaspor Malatya İnönü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Yalçın Ayhan, Arturo Mina, Issam Chebake, Nacer Barazite (68' Turgut Doğan Şahin), Issiar Dia, Eren Tozlu (82' Emanuel Dening), Aytaç Kara, Azubuike Godson (90' Rahman Buğra Çağıran), Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Antalyaspor: Ruud Boffin, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Samir Nasri (90' Harun Alpsoy), Charles Fernando, Maicon Marques, Aydın Karabulut (71' Mostapha El Kabir), Salih Dursun (90' Chico), Samuel Eto'o

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Barış Şimşek, Mehmet Kısal, Samet Çavuş, Tugay Kaan Numanoğlu

Goller: DK 20: Samir Nasri (Antalyaspor), DK 87: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 33: Arturo Mina (Evkur Y.Malatyaspor), DK 54: Charles Fernando (Antalyaspor), DK 75: Issam Chebake (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Sakıb Aytaç (Antalyaspor)

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