Çaykur Rizespor 2 - BB Erzurumspor 0
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ÇAYKUR RİZESPOR 2 - BB ERZURUMSPOR 0

Çaykur Rizespor 2 - BB Erzurumspor 0

TFF 1.Lig 3. haftasında Çaykur Rizespor ile BB Erzurumspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-0 kazandı.

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Çaykur Rizespor 2 - BB Erzurumspor 0

TFF 1.Lig 3. haftasında Çaykur Rizespor ile BB Erzurumspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-0 kazandı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Marwane Saadane, Braian Samudio Segovia, Özgür Çek (63' Süleyman Koç), Davide Petrucci, Recep Niyaz, Robin Yalçın, Leonard Kweuke (73' Ümit Kurt), Oğulcan Çağlayan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

BB Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Lokman Gör, Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü (80' Mert Nobre), Stephane Acka, Boubacar Mansaly, Burhan Eşer, Murat Gürbüzerol (46' Haris Harba), Gökhan Karadeniz, Kubilay Sönmez, Hamza Younes

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Koray Gençerler, Volkan Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu, Onur Karabaş

Goller: DK 19: Recep Niyaz (Çaykur Rizespor), DK 86: Braian Samudio Segovia (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: DK 45: Murat Gürbüzerol (BB Erzurumspor), DK 79: Haris Harba (BB Erzurumspor)

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