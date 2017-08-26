ÇAYKUR RİZESPOR 2 - BB ERZURUMSPOR 0

Çaykur Rizespor 2 - BB Erzurumspor 0
TFF 1.Lig 3. haftasında Çaykur Rizespor ile BB Erzurumspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-0 kazandı.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Marwane Saadane, Braian Samudio Segovia, Özgür Çek (63' Süleyman Koç), Davide Petrucci, Recep Niyaz, Robin Yalçın, Leonard Kweuke (73' Ümit Kurt), Oğulcan Çağlayan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
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BB Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Lokman Gör, Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü (80' Mert Nobre), Stephane Acka, Boubacar Mansaly, Burhan Eşer, Murat Gürbüzerol (46' Haris Harba), Gökhan Karadeniz, Kubilay Sönmez, Hamza Younes
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Hakem: Koray Gençerler, Volkan Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu, Onur Karabaş
Goller: DK 19: Recep Niyaz (Çaykur Rizespor), DK 86: Braian Samudio Segovia (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: DK 45: Murat Gürbüzerol (BB Erzurumspor), DK 79: Haris Harba (BB Erzurumspor)