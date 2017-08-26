KIZILCABÖLÜKSPOR 4 - CİZRESPOR 1

Kızılcabölükspor 4 - Cizrespor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 1. haftasında Kızılcabölükspor ile Cizrespor Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 4-1 kazandı.
Kızılcabölükspor:
Teknik Direktör: Hasan Şermet
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Cizrespor:
Teknik Direktör: İsmail Batur
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Hakem: Süleyman Soyutürk, Necdet Çelik, Tuncay Ercan, Turhan Akbaş
Goller: DK 23: (Cizrespor), DK 25: (Kızılcabölükspor), DK 45: (Kızılcabölükspor), DK 55: (Kızılcabölükspor), DK 60: (Kızılcabölükspor)
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