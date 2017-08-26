Dardanelspor - Erbaaspor maç kadroları belli oldu...
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DARDANELSPOR - ERBAASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Dardanelspor - Erbaaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 1. haftasında Dardanelspor ile Erbaaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Dardanelspor - Erbaaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 1. haftasında Dardanelspor ile Erbaaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da 18 Mart Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sefa Can Meral yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 18 Mart

Dardanelspor: Sinan Akgöl, Fatih Bozok, Ahmet Yazar, Uğur Uğur, Fırat Aras, Selim Asal, Sergen Piçinciol, Cüneyt Çelik, Tahir Türker, Yusuf Bayram, Veli Akbulut

Teknik Direktör: Mustafa Meteertem

Erbaaspor: Sertaç Eren, Rıdvan Gökçe, Ozan Çetinkaya, Yasin Hatipoğlu, Berk Kal, Serkan Doğan, Soner Gönül, Çetin Turan, Nurullah Aslan, Murat Kara, Kudret Kanoğlu

Teknik Direktör: Ömer Zengin

Hakem: Sefa Can Meral, Adem Şahin, Güner Mumcu Taştan, Uğurtan Kocaman

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