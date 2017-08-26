SAKARYASPOR 0 - KARŞIYAKA 0

Sakaryaspor 0 - Karşıyaka 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 1. haftasında Sakaryaspor ile Karşıyaka Gebze İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Ramazan Sal, Burak Bekaroğlu, , Erçağ Evirgen (86' Cem Ekinci), Serdar Ümit Deniz, Ferhat Yazgan, Ramazan Civelek (79' Muhammed Burak Taşdemir), Coşkun Yılmaz, Beykan Şimşek (72' Ramazan Çevik), Tufan Kelleci
Teknik Direktör: Osman Özdemir
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Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız, Metin Peker, Onur Kıntaş, Anıl Çıracı, Mustafa Aşan, Mahmut Temür (90' Muhammet Fatih Öztekin), Ali Say, Battal Demirbilek, Arif Cılak (80' Harun Atalay), Hakan Kuş
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serdar Akkoçoğlu, Armağan Çekinmez, Ali Uğurtan Demirtaş, Barkın Kara
Sarı Kartlar: DK 66: Arif Cılak (Karşıyaka), DK 70: Serdar Ümit Deniz (Sakaryaspor), DK 89: Ali Say (Karşıyaka), DK 90: Ramazan Sal (Sakaryaspor)
Kırmızı Kart: DK 90: Ali Say (Karşıyaka)
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