İşte Bucaspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE BUCASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bucaspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 1. haftasında Bucaspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

260 Okunma

İşte Bucaspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Bucaspor - Keçiörengücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 1. Haftasında Yeni Buca Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yavuz Çetin yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Buca Stadı

Bucaspor: Veli Kızılkaya, Mehmet İncebacak, Emin Aladağ, İlyas Çakmak, Kerem Atakan Kesgin, Burak Aydın, Erkan Taşkıran, Murat Akyüz, Uğurcan Yazğılı, Abdullah Balıkuv, Kemal Mert Özyiğit

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Keçiörengücü: Fatih Kılıçkaya, Berat Satılmış, Ayhan Gürbüz, Ahmet Güven, Yakup Bugun, İlyas Kubilay Yavuz, Tarık Mayhoş, Hüseyin Güngör, Eşref Korkmazoğlu, Rıdvan Koçak, Okan Baydemir

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Hakem: Yavuz Çetin, Barış Çardaklı, Serdar İla, Hasan Kaçar

﻿

Başkentte spor güvenliği toplantısı yapıldı
Arda ve Emre tekrar milli takımda
TFF 2. Lig'de perde açılıyor
Kandazoğlu: "Futbolun Başkenti de Ankara olmalı"
TFF'ye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nden ziyaret
Yabancı futbolcular, Lucescu'yu zorluyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿