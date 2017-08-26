İŞTE BUCASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bucaspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Bucaspor - Keçiörengücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 1. Haftasında Yeni Buca Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yavuz Çetin yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Buca Stadı
Bucaspor: Veli Kızılkaya, Mehmet İncebacak, Emin Aladağ, İlyas Çakmak, Kerem Atakan Kesgin, Burak Aydın, Erkan Taşkıran, Murat Akyüz, Uğurcan Yazğılı, Abdullah Balıkuv, Kemal Mert Özyiğit
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
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Keçiörengücü: Fatih Kılıçkaya, Berat Satılmış, Ayhan Gürbüz, Ahmet Güven, Yakup Bugun, İlyas Kubilay Yavuz, Tarık Mayhoş, Hüseyin Güngör, Eşref Korkmazoğlu, Rıdvan Koçak, Okan Baydemir
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yavuz Çetin, Barış Çardaklı, Serdar İla, Hasan Kaçar
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