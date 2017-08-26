Mersin İdmanyurdu - Amed Sportif maç kadroları belli oldu...
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MERSİN İDMANYURDU - AMED SPORTİF MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Mersin İdmanyurdu - Amed Sportif maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 1. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Amed Sportif arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Mersin İdmanyurdu - Amed Sportif maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 1. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Amed Sportif arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Mersin Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Mersin

Mersin İdmanyurdu: Mesut Ağgül, Kudbettin Tekin Oğrak, Emrah Özyaylaz, Mahmut Metin, Bekir Can Sönmez, Emre Güney Aras, Nurullah Kaya, Furkan Aydemir, Gökhan Akkan, Yunus Emre Aslan, Yiğit Can Ayaz

Teknik Direktör: Hasan Akçaylı

Amed Sportif: Cumhur Yılmaztürk, Timur Kosovalı, Şahin Şafakoğlu, Mehmet Sıddık İstemi, Oğuz Çetinkaya, Efe Halil Özarslan, İlter Ayyıldız, Deniz Naki, Abdullah Topkara, Mazlum Demir, Zülküf Özer

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Hakem: Çağdaş Altay, Mücahit Değermenci, Ogün Kamacı, Erdoğan Özkaya

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