MERSİN İDMANYURDU - AMED SPORTİF MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Mersin İdmanyurdu - Amed Sportif maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Kırmızı Grup 1. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Amed Sportif arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Mersin Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Mersin
Mersin İdmanyurdu: Mesut Ağgül, Kudbettin Tekin Oğrak, Emrah Özyaylaz, Mahmut Metin, Bekir Can Sönmez, Emre Güney Aras, Nurullah Kaya, Furkan Aydemir, Gökhan Akkan, Yunus Emre Aslan, Yiğit Can Ayaz
Teknik Direktör: Hasan Akçaylı
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Amed Sportif: Cumhur Yılmaztürk, Timur Kosovalı, Şahin Şafakoğlu, Mehmet Sıddık İstemi, Oğuz Çetinkaya, Efe Halil Özarslan, İlter Ayyıldız, Deniz Naki, Abdullah Topkara, Mazlum Demir, Zülküf Özer
Teknik Direktör: Taner Taşkın
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Hakem: Çağdaş Altay, Mücahit Değermenci, Ogün Kamacı, Erdoğan Özkaya
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