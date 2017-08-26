İşte Eskişehirspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ESKİŞEHİRSPOR - DENİZLİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Eskişehirspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 3. haftasında Eskişehirspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Eskişehirspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Eskişehirspor - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 3. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa

Teknik Direktör:

Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Yasin Ozan, Andre Francısco Morıtz, Leandro Deyrınıo Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Alfred Sankoh, Kerem Can Akyüz, Bariş Örücü, Zeki Ayvaz

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Hakem: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Mehmet Yıldırım, Kadir Sağlam

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