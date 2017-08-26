BODRUM BEL. 1 - SARIYER 0

Bodrum Bel. 1 - Sarıyer 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 1. haftasında Bodrum Bel. ile Sarıyer Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bodrum Bel. 1-0 kazandı.
Bodrum Bel.: Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Tolga Deniz, Erhan Karayer, Muhammet Aran, Agah Oktay Yılmaz, Erkan Değişmez, Uğur Karakoç (83' Medeni Bingöl), Mert Ilıman, Muhammed Akarslan (63' Salim İyik), Tufan Zahid Arslan (46' Emre Şahin), Çağrı Tekin
Teknik Direktör: Alaettin Hikmet Işık
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Sarıyer: Serdar Kulbilge, Fırat Sezer (86' Erkut Tekinsoy), Fatih Kara (80' Günay Şakar), Serkan Yalçın, Sabutay Alper Bayülken, Serkan Balcı, Hakan Soylu, Alim Harlak (70' Hüsnü Başkurt), Yaser Yıldız, Bertul Kocabaş, Emrah Uzun
Teknik Direktör: Bahri Kaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yiğit Peşin, Anıl Usta, Ahmet Ulu, Efe Soysal
Gol: DK 73: Uğur Karakoç (Bodrum Bel.)
Sarı Kartlar: DK 32: Muhammet Aran (Bodrum Bel.), DK 42: Sabutay Alper Bayülken (Sarıyer), DK 63: Agah Oktay Yılmaz (Bodrum Bel.), DK 85: Serkan Yalçın (Sarıyer)
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