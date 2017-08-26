KARACABEY BİRLİK 2 - ELAZİZ BELEDİYESPOR 1

Karacabey Birlik 2 - Elaziz Belediyespor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 1. haftasında Karacabey Birlik ile Elaziz Belediyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karacabey Birlik 2-1 kazandı.
Karacabey Birlik :
Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı
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Elaziz Belediyespor:
Teknik Direktör: Hacı Arif Turgut
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Hakem: Hasan Ertuğan, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Abdülhamit Söyler, Ramazan Doğanay
Goller: DK 43: (Karacabey Birlik ), DK 66: (Elaziz Belediyespor), DK 87: (Karacabey Birlik )
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