Karacabey Birlik 2 - Elaziz Belediyespor 1
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KARACABEY BİRLİK 2 - ELAZİZ BELEDİYESPOR 1

Karacabey Birlik 2 - Elaziz Belediyespor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 1. haftasında Karacabey Birlik ile Elaziz Belediyespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Karacabey Birlik 2-1 kazandı.

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Karacabey Birlik 2 - Elaziz Belediyespor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 1. haftasında Karacabey Birlik ile Elaziz Belediyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karacabey Birlik 2-1 kazandı.

Karacabey Birlik :

Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı

Elaziz Belediyespor:

Teknik Direktör: Hacı Arif Turgut

Hakem: Hasan Ertuğan, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Abdülhamit Söyler, Ramazan Doğanay

Goller: DK 43: (Karacabey Birlik ), DK 66: (Elaziz Belediyespor), DK 87: (Karacabey Birlik )

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