Tuzlaspor 1 - İnegölspor 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 1. haftasında Tuzlaspor ile İnegölspor Tuzla Belediye Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Tuzlaspor: Emrah Tuncel, Serhat Akyüz, Bülent Uzun, Ferhat Çoban, Kaan Aşnaz, Hacı Mustafa Karabulut, Hüseyin Atalay, Hakan Gökçek, Gökcan Kaya, Sadık Baş, Bertuğ Bayar (84' Berat Ali Genç)
Teknik Direktör: Vehbi Cevher
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İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl, Kemal Hastürk, Bilal Özdemir, Anıl Şahin, Ali Sakal (72' Barış Sinan Üstün), Emrah Dağ, Cihan Yeşilırmak (57' Enes Ata), Raif Demir, Emirhan Aydoğan, Kenan Şahin (90' Uğur Parlak)
Teknik Direktör: Murat Yoldaş
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Hakem: Atilla Karaoğlan, Gürcan Dönmez, Cankut Gönenç, Ömer Şivka
Goller: DK 24: Hacı Mustafa Karabulut (Tuzlaspor), DK 90: Raif Demir (İnegölspor)
Sarı Kartlar: DK 38: Serhat Akyüz (Tuzlaspor), DK 40: Kenan Şahin (İnegölspor), DK 58: Hacı Mustafa Karabulut (Tuzlaspor), DK 62: Raif Demir (İnegölspor), DK 70: Hüseyin Atalay (Tuzlaspor), DK 82: Şener Özcan (İnegölspor)
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