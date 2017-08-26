KIRKLARELİSPOR 2 - BUGSAŞ SPOR 1

Kırklarelispor 2 - Bugsaş Spor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 1. haftasında Kırklarelispor ile Bugsaş Spor Kırklareli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kırklarelispor 2-1 kazandı.
Kırklarelispor: Alişan Şeker, Saffet Gurur Yazar, Koray Şanlı, Davut Babur, Soner Birinci, Hakkı İsmet Şimşek (81' Ümit Can Tokçu), Caner Koca, Burak Can Kunt (60' Oğuzhan Erdoğan), Tekin Adar (75' Ahmet Baykal), Osman Torun, Sinan Kurumuş
Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu
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Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Rıza Efendioğlu, Cenk Kaplan, Cebrail Karayel, Yavuzhan Keleşoğlu, Kerem Şeras, Mustafa Çeçenoğlu (71' Ömer Bozan), Samet Yalçın, Sinan Kurt (77' Harun Aydın), İskender Alın (81' Emre Torun), Yıldıray Koçal
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Erdoğan, Ufuk Uğurlu, Abdulkadir Döner, Mehmet Türkmen
Goller: DK 5: İskender Alın (Bugsaş Spor), DK 20: Tekin Adar (Kırklarelispor), DK 90: Ümit Can Tokçu (Kırklarelispor)
Sarı Kartlar: DK 66: Kerem Şeras (Bugsaş Spor), DK 66: Koray Şanlı (Kırklarelispor), DK 69: Hakkı İsmet Şimşek (Kırklarelispor)
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