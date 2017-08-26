Kırklarelispor 2 - Bugsaş Spor 1
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KIRKLARELİSPOR 2 - BUGSAŞ SPOR 1

Kırklarelispor 2 - Bugsaş Spor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 1. haftasında Kırklarelispor ile Bugsaş Spor Kırklareli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kırklarelispor 2-1 kazandı.

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Kırklarelispor 2 - Bugsaş Spor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 1. haftasında Kırklarelispor ile Bugsaş Spor Kırklareli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kırklarelispor 2-1 kazandı.

Kırklarelispor: Alişan Şeker, Saffet Gurur Yazar, Koray Şanlı, Davut Babur, Soner Birinci, Hakkı İsmet Şimşek (81' Ümit Can Tokçu), Caner Koca, Burak Can Kunt (60' Oğuzhan Erdoğan), Tekin Adar (75' Ahmet Baykal), Osman Torun, Sinan Kurumuş

Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu

Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Rıza Efendioğlu, Cenk Kaplan, Cebrail Karayel, Yavuzhan Keleşoğlu, Kerem Şeras, Mustafa Çeçenoğlu (71' Ömer Bozan), Samet Yalçın, Sinan Kurt (77' Harun Aydın), İskender Alın (81' Emre Torun), Yıldıray Koçal

Teknik Direktör:

Hakem: Murat Erdoğan, Ufuk Uğurlu, Abdulkadir Döner, Mehmet Türkmen

Goller: DK 5: İskender Alın (Bugsaş Spor), DK 20: Tekin Adar (Kırklarelispor), DK 90: Ümit Can Tokçu (Kırklarelispor)

Sarı Kartlar: DK 66: Kerem Şeras (Bugsaş Spor), DK 66: Koray Şanlı (Kırklarelispor), DK 69: Hakkı İsmet Şimşek (Kırklarelispor)

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