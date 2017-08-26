Fatih Karagümrük 1 - Gümüşhanespor 2
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FATİH KARAGÜMRÜK 1 - GÜMÜŞHANESPOR 2

Fatih Karagümrük 1 - Gümüşhanespor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 1. haftasında Fatih Karagümrük ile Gümüşhanespor Vefa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gümüşhanespor 2-1 kazandı.

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Fatih Karagümrük 1 - Gümüşhanespor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 1. haftasında Fatih Karagümrük ile Gümüşhanespor Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gümüşhanespor 2-1 kazandı.

Fatih Karagümrük: Veysel Sapan, Erdinç Çepoğlu, Hüseyin Tokmak, Veli Ortakcı, Hüseyin Öztürk, Halil Uysal, Taner Yıldız (80' Muhammed Çalhanoğlu), Burak Göksel (56' Ufuk Akyol), Denis Taşkesen, Serkan Odabaşoğlu (39' Erkan Sancar), Feyyaz Aydil

Teknik Direktör: Ferruh Özgün

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Taner Koç, Mehmet Cansın Çiçek, Muharrem Doğan, Dilaver Güçlü (67' Mehmet Menderes Önkuzu), Musa Sinan Yılmazer, Oktay Delibalta, Ziya Şakar, Servan Taştan (59' Tita), Berk İsmail Ünsal (82' Serhat Mermer)

Teknik Direktör: Levent Eriş

Hakem: Gürel Uzuner, Ejder Yapıcı, Çağlar Mehmet Uludağ, Serkan Önsal

Goller: DK 6: Denis Taşkesen (Fatih Karagümrük), DK 34: Berk İsmail Ünsal (Gümüşhanespor), DK 49: Ziya Şakar (Gümüşhanespor)

Sarı Kartlar: DK 23: Servan Taştan (Gümüşhanespor), DK 23: Erdinç Çepoğlu (Fatih Karagümrük), DK 44: Dilaver Güçlü (Gümüşhanespor), DK 57: Mehmet Cansın Çiçek (Gümüşhanespor), DK 61: Berk İsmail Ünsal (Gümüşhanespor), DK 68: Ziya Şakar (Gümüşhanespor)

Kırmızı Kart: DK 36: Erdinç Çepoğlu (Fatih Karagümrük)

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