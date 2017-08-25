İŞTE WİEL'İN YENİ TAKIMI

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari, Fenerbahçe'de forma giyen Gregory van der Wiel'i kadrosuna kattı.

İtalyan kulübü, sosyal medya hesaplarından üzerinde "Van Der Wiel" yazan 2 numaralı formanın görüntüsünü paylaşarak, 29 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusunu renklerine bağladığını duyurdu.

Son dönemde birçok kulübün görüntü paylaşma uygulamasına ayak uyduran Cagliari, internet sitesinden daha sonra açıklama yaparak Gregory van der Wiel ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından transfer ettiği Hollandalı futbolcu, 17 maçta forma giymişti.

2010 yılında Hollanda Milli Takımı ile Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nda final oynayan Gregory van der Wiel, Paris Saint-Germain ile Fransa'da 4, Ajax ile de Hollanda'da 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.