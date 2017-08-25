YILDIZ TEKVANDOCULARDAN 2 GÜMÜŞ MADALYA

3. Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen ve 30 ülkeden 427 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada ikinci gün müsabakaları sona erdi.

Dört gün sürecek şampiyonanın ikinci gününde Türkiye adına 5 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Kızlar 47 kiloda Işıl Zafer ve erkekler 53 kiloda Mahmut Küskü, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Işıl Zafer, ilk turda Güney Kore'den Ga-Hui Song'u 22-14, ikinci turda İtalya'dan Ilhame Chafoui'yi 28-15, çeyrek finalde Meksika'dan Isabella Lovaglio'yu 29-9 ve yarı finalde Özbekistan'dan Umidakhon Khasanova'yı 9-8 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde, İran'dan Habiba Abdelrahman'a 27-7 mağlup olan Işıl Zafer, gümüş madalyada kaldı.

Mahmut Küskü ise ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Azerbaycan'dan Parviz Iskandarov'u 38-9, çeyrek finalde Özbekistan'dan Makhkamov Murodjon'u 32-13, yarı finalde ise Polonyalı Szymon Piatkowski'yi 30-10 yenerek finale yükseldi. Finalde, Rusya'dan Khanmagomed Ramazanov'a 37-24 mağlup olan Mahmut Küskü, altın madalya şansını değerlendiremedi ve gümüş madalya aldı.

İkinci gün mücadele eden sporculardan kızlar 41 kiloda Zeynep Taşkın ve erkekler 37 kiloda Ömer Delibaşlar çeyrek final, 33 kiloda Mert Dönmez ikinci turda şampiyonaya veda etti.

Şampiyonanın üçüncü gününde kızlar 44 kiloda Tuğçe Cankurt, 55 kiloda Zeynep Şeyma Turhan, 59 kiloda Huriye Nur Ergin, erkekler 41 kiloda Furkan Kadir Gürel ile 45 kiloda Yiğithan Kılıç madalya mücadelesi verecek.

Türkiye, şampiyonanın ilk gününde birer gümüş ve bronz madalya kazanmıştı.