Taha Akgül gümüş madalyada kaldı
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TAHA AKGÜL GÜMÜŞ MADALYADA KALDI

Taha Akgül gümüş madalyada kaldı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, dünya ikincisi oldu.

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Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, dünya ikincisi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 125 kiloda temsil eden olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, ilk maçında Moğolistan'dan Zolboo Natsagsuren'i yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Güney Koreli Koungjin Nam'ı, yarı finalde de ABD'li Nicholas Edward'ı mağlup eden Taha, akşam seansında finalde Gürcistan'dan Geno Petriashvili ile karşılaştı. 

Taha Akgül, finalde Gürcü rakibine 10-8 yenilerek gümüş madalyada kaldı. 

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