Alanyaspor 1 - K Karabükspor 1
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ALANYASPOR 1 - K KARABÜKSPOR 1

Alanyaspor 1 - K Karabükspor 1

Süper Lig 2017-2018 3. haftasında Alanyaspor ile K Karabükspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Alanyaspor 1 - K Karabükspor 1

Süper Lig 2017-2018 3. haftasında Alanyaspor ile K Karabükspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Welinton Silva, Berkan Emir, Mamadou Fofana (46' Taha Yalçıner), Giannis Maniatis (46' Giorgos Tzavellas), Serge Mbilla Etame, Efecan Karaca, Isaac Sackey (15' Chisamba Lungu), Emre Akbaba, Vagner Love

Teknik Direktör: Safet Susiç

K Karabükspor: Oleksandr Rybka, Dany Nounkeu, Kerim Zengin, Barış Başdaş, Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Gabriel Torje (60' Gheorghe Grozav), Cristian Tanase (76' Osman Çelik), İlhan Depe, Andre Poko, Mustapha Yatabare (81' Evgen Seleznyov)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çiçek, Bahattin Şimşek

Goller: DK 29: Mamadou Fofana (K Karabükspor), DK 90: Emre Akbaba (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: DK 38: Cristian Tanase (K Karabükspor), DK 44: Ceyhun Gülselam (K Karabükspor), DK 74: Andre Poko (K Karabükspor), DK 77: Chisamba Lungu (Alanyaspor), DK 80: İlhan Depe (K Karabükspor), DK 90: Paul Papp (K Karabükspor)

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