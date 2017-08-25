Ay-yıldızlı ekip, Avrupa 5'incisi oldu
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AY-YILDIZLI EKİP, AVRUPA 5'İNCİSİ OLDU

Ay-yıldızlı ekip, Avrupa 5'incisi oldu

 Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında ev sahibi ülkeyi penaltılarda 2-1 yenerek 5. oldu.

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 Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında ev sahibi ülkeyi penaltılarda 2-1 yenerek 5. oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Görme Engelli Milli Futbol Takımı, organizasyondaki 5'incilik maçında Almanya ile karşılaştı.

Mücadelenin normal süresi 0-0 eşitlikle sona erince penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine Hasan Şatay ve Recep Aydeniz'in golleriyle 2-1 üstünlük kuran milliler, Avrupa 5'incisi oldu.

Milli takım kalecisi Doruk Gökmen, Almanya'nın iki penaltısında gole izin vermedi.

Görme Engelli Milli Futbol Takımı, bu sonucun ardından 2018'de İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

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