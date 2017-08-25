GALATASARAY 3 - DEMİR GRUP SİVASSPOR 0

Galatasaray 3 - Demir Grup Sivasspor 0
Süper Lig 2017-2018 3. haftasında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 3-0 kazandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Martin Linnes, Fernando Reges, Younes Belhanda (86' Yasin Öztekin), Tolga Ciğerci (76' Selçuk İnan), Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis (86' Eren Derdiyok)
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Demir Grup Sivasspor: Sergio Rochet, Elderson Echiejile, Mattias Bjarsmyr, Vitali Dyakov, Hakan Bilgiç, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Auremir Dos Santos, Arouna Kone (87' Ergin Keleş), Zoro Cyriac (80' Muhammet Demir), Leandrinho (71' Mert Hakan Yandaş)
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Serkan Tokat
Goller: DK 41: Tolga Ciğerci (Galatasaray), DK 71: Tolga Ciğerci (Galatasaray), DK 83: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 10: Mariano Filho (Galatasaray), DK 45: Serdar Aziz (Galatasaray), DK 75: Tolga Ciğerci (Galatasaray)
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