ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 31 Ağustos'ta deplasmanda Çekya ile yapacağı hazırlık maçının ve 5 Eylül'de deplasmanda Belçika ile oynayacağı 2019 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme müsabakasının aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 28 Ağustos Pazartesi günü Le Meridien Otel Etiler İstanbul'da toplanacak.
Teknik direktör Abdullah Ercan yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Utku Yuvakuran, Orkan Çınar (Beşiktaş), Uğurcan Çakır, Abdurrahim Dursun (Trabzonspor), Alperen Babacan (Akhisar Belediyespor), Mehmet Zeki Çeli·k (İstanbulspor), Fethi Özer (Hacettepe), Merih Demi·ral (Sporting Lizbon II), Yusuf Yalçın Arslan, Barış Alıcı, Alican Özfesli· (Altınordu), Doğan Erdoğan (LASK Linz), Berkay Özcan (Stuttgart), Doğanay Kılıç (Göztepe), Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), Deniz Hümmet (Gefle), Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), Umut Bozok (Nimes Olympique), Ahmethan Köse (Fenerbahçe).