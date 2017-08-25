Balıkesirspor Baltok 2 - Altınordu 1
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BALIKESİRSPOR BALTOK 2 - ALTINORDU 1

Balıkesirspor Baltok 2 - Altınordu 1

TFF 1.Lig 3. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Altınordu Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-1 kazandı.

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Balıkesirspor Baltok 2 - Altınordu 1

TFF 1.Lig 3. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Altınordu Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-1 kazandı.

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Abdulkadir Özgen, Nizamettin Çalışkan, Foxi Kethevoama, Tomislav Glumac, Mehmet Boztepe, Burak Çalık

Teknik Direktör: Can Cangök

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan, Yusuf Acer, Seydi Kayasoy, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Alican Özfesli, Barış Alıcı, Oğulcan Ülgün, Mirkan Aydın

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Caner Ak, Emin Yıldırım, Furkan Ürün, Burak Şeker

Goller: DK 33: Mirkan Aydın (Altınordu), DK 64: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), DK 90: Burak Çalık (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: DK 69: Seydi Kayasoy (Altınordu), DK 82: Oğulcan Ülgün (Altınordu), DK 85: Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok)

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