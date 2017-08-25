Arda ve Emre tekrar milli takımda
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ARDA VE EMRE TEKRAR MİLLİ TAKIMDA

Arda ve Emre tekrar milli takımda

A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

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A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, 2 Eylül'de Ukrayna, 5 Eylül'de ise Hırvatistan ile oynanacak maçlar için 26 kişilik aday kadro belirledi.

Rumen teknik adam, takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasının ardından milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan'a aday kadroda yer verdi.

Lucescu, son olarak 2014'ün ağustos ayında milli takıma çağrılan deneyimli orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu'nu da 3 yıl aradan sonra aday kadroya dahil etti.

Deneyimli teknik direktör, haziran ayında açıklanan aday kadroda bulunan Galatasaraylı Ahmet Yılmaz Çalık, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Gençlerbirliği'nden Serdar Gürler, Kayserispor'dan Deniz Türüç, Deportivo la Coruna'dan Emre Çolak, Trabzonspor'dan Olcay Şahan ile Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'u milli takıma davet etmedi. Lucescu, sakatlığı bulunan Gökhan Gönül ile henüz bir kulüple anlaşamayan Volkan Şen'i de kadroya almadı.

Kadroda Fenerbahçe'den 4, Galatasaray, Borussia Dortmund ve Trabzonspor'dan üçer, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'den ikişer, Bursaspor, Milan, Fortuna Düsseldorf, Roma, Malaga, Freiburg, Barcelona, Villarreal ve Wolfsburg'dan birer oyuncu kendine yer buldu.

İşte A Milli Takımın aday kadrosu: 

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