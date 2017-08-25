ELAZIĞSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇINA DOĞRU

TFF 1. Lig'de 3. haftada Elazığspor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Eskişehirspor'u deplasmanda mağlup ederek iddialı bir takım olduğunu gösteren Elazığspor kendi sahasında kazanmak istiyor.

Oynadığı 2 maçta da berabere kalan Ankaragücü ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Emre Malok yönetecek.



27 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak mücadele beIN Sports Max 2 (78. Kanal)'dan canlı yayınlanacak.



Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz



Elazığspor’un basın sözcüsü Cengiz Gülaç, hafta sonu sahalarından MKE Ankaragücü ile oynayacakları maçı iyi bir futbol oynayarak kazanıp taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi. Gülaç, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Eskişehirspor’u deplasmanda 2-1 yenerek 3 puan aldıklarını hatırlatarak, bu galibiyetin takımın moral ve motivasyonunu artırdığını belirtti.



Kehinde'nin lisansı çıktı



Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Mehmet Yiğiner,”Taraftarlarımızın ve camiamızın heyecanla beklediği Kehinde’nin lisansını çıkardık. Kehinde’nin lisansındaki gecikme Nijerya Futbol Federasyonu’ndan kaynaklı bir gecikmeydi. İki haftadır yapmış olduğumuz yoğun görüşmeler neticesinde sorunu çözerek Kehinde’nin lisansını çıkarttık. Kehinde’nin takımımıza büyük güç katacağına inanıyor, camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını’ diliyorum” dedi.



Elazığspor – MKE Ankaragücü maçı bilet fiyatları şöyle;



VIP Tribün: 50,00 TL

Kapalı Tribün: 20,00 TL

Maraton Tribün: 10,00 TL

Kale Arkası: 5,00 TL

Misafir Tribün: 5,00 TL



TFF 1. Lig'de 3.hafta programı



25 Ağustos Cuma



19.45 Samsunspor-Adana Demirspor

21.45 Balıkesirspor Baltok-Altınordu



26 Ağustos Cumartesi:



19.45 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.00 Eskişehirspor-Denizlispor

21.45 Gaziantepspor-Manisaspor



27 Ağustos Pazar:



19.45 İstanbulspor-Giresunspor

19.45 Boluspor-Gazişehir Gaziantep

21.45 Elazığspor-MKE Ankaragücü

21.45 Adanaspor-Ümraniyespor