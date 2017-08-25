Samsunspor 0 - Adana Demirspor 1
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SAMSUNSPOR 0 - ADANA DEMİRSPOR 1

Samsunspor 0 - Adana Demirspor 1

TFF 1.Lig 3. haftasında Samsunspor ile Adana Demirspor Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adana Demirspor 1-0 kazandı.

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Samsunspor 0 - Adana Demirspor 1

TFF 1.Lig 3. haftasında Samsunspor ile Adana Demirspor Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 1-0 kazandı.

Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen (66' Georgios Samaras), Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı, Kenan Karışık (25' Ramazan Övüç), Çağrı Ortakaya, Halil İbrahim Pekşen, Mohamed Larbi (46' Muhammet Beşir), Davy Angan, John Chibuike

Teknik Direktör: Fehmi Alpay Özalan

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Adil Demirbağ, Lalawele Atakora, Yiğit İncedemir, Issoumaila Lingane, Atabey Çiçek (90' Can Demir Aktav), Theodore Mendy, Robert Tambe (87' Savaş Yılmaz)

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Çağatay Şahan, Cumhur Altay, Önder Yılmaz, Murat Özcan

Gol: DK 13: Robert Tambe (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 32: Robert Tambe (Adana Demirspor), DK 38: Yiğitcan Erdoğan (Adana Demirspor), DK 45: Çağrı Ortakaya (Samsunspor), DK 45: Sezer Özmen (Adana Demirspor), DK 72: Yiğit İncedemir (Adana Demirspor), DK 73: John Chibuike (Samsunspor), DK 90: Atabey Çiçek (Adana Demirspor)

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