İşte Balıkesirspor - Altınordu maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE BALIKESİRSPOR - ALTINORDU MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Balıkesirspor - Altınordu maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 3. haftasında Balıkesirspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

242 Okunma

İşte Balıkesirspor - Altınordu maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Balıkesirspor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 3. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Caner Ak yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor: Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe, Abdulkadir Özgen, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Atilla Özmen, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama

Teknik Direktör: Can Cangök

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Yusuf Yalçın Arslan, Oğulcan Ülgün, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Alican Özfesli, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Seydi Kayasoy

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Caner Ak, Emin Yıldırım, Furkan Ürün, Burak Şeker

﻿

Balıkesirspor Baltok 2 - Altınordu 1
Arda ve Emre tekrar milli takımda
TFF 1.Lig'de haftanın hakemleri
"Bizim en güçlü yanımız, oyun sistemimiz"
3
Altınordu - Ankaragücü maçından notlar
1
Ankaragücü'nde 'Putsila' 1 puanı getirdi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿