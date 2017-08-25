İŞTE BALIKESİRSPOR - ALTINORDU MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Balıkesirspor - Altınordu maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Balıkesirspor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 3. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Caner Ak yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor: Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe, Abdulkadir Özgen, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Atilla Özmen, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama
Teknik Direktör: Can Cangök
Haberleri İstatistikleri
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Yusuf Yalçın Arslan, Oğulcan Ülgün, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Alican Özfesli, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Seydi Kayasoy
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Caner Ak, Emin Yıldırım, Furkan Ürün, Burak Şeker
Maç Detayları - Canlı Anlatım