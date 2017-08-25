AVCI'DAN KURA DEĞERLENDİRMESİ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TRT Spor'da yayınlanan Avrupa Sahnesi programında grup C Grubu'ndaki rakiplerini değerlendirdi.

Canlı yayına telefonla bağlanan Avcı "Rakiplerimizi canlı izleyerek hazırlanmaya çalışacağız. Gelişim gösteren bir ekibiz. İyi bir şekilde çalşacağız. "Hoffenheim'ı Liverpool maçlarında seyrettim. Almanya'nın iyi takımlarından. Braga, bu turnuvada sürekli var. Ludogorets de iyi. 3'ü de Şampiyonlar Ligi playofflarından geliyor. Avrupa'da oynama alışkanlıkları var." dedi.