OSMANLISPOR'UN SORUNLU OYUNCUSU: DOUKARA

Başkent ekibi, Senegal asıllı Fransız oyuncu Souleymane Doukara’yı transfer etti. İngiliz temsilcisi Leeds United’dan transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, 2 yıl süreyle Osmanlıspor forması giyecek.

İngiliz ekibinde 2014 yılından bu yana forma giyen ve geçen sezon bin 626 dakika oynayan Doukara, rakip ağları 6 kez havalandırdı.

Osmanlıspor’un, geride kalan sezon kadrosunda 3 forvet oyuncusu yer alıyordu. Kulüple olan sözleşmesi sona eren Webo takımdan ayrılırken, Raul Rusescu ile biten sezonu Fransız kulübü Metz’de kiralık geçiren Cheick Diabate’nin, teknik heyetin raporu doğrultusunda takımdan gönderilmesi kararlaştırıldı.

İLİŞKİLİ HABER Souleymane Doukara, Osmanlıspor'da

MAÇTAN SONRA CEZA KESİLDİ

Osmanlıspor’un yeni transferi Souleymane Doukara, eski takımı Leeds United’ta attığı goller kadar, saha içinde yaşadığı olaylarla da gündeme gelmiş bir oyuncu.

23 Şubat 2016’da, Leeds United’ın, Fulham ile kendi evinde oynadığı maçta, bir köşe vuruşu sırasında yaşanan mücadelede, Doukara rakibi Fernando Amorebieta’yı ısırmış, fakat yaşanan arbedede bu olay hakemin gözünden kaçmıştı.

Amorebieta, bu durumu hakeme şikayet etse de yardımcıları da pozisyonu göremediği için Doukara’ya kırmızı kart göstermemişti. Ancak bu olay, kamera kayıtları detaylı bir şekilde incelendikten sonra, İngiltere Futbol Federasyonu Doukara’ya 8 maç men ve 5 bin sterlin para cezası vermişti.

KARİYERİ İTALYA’DA BAŞLADI

Kariyerine İtalya takımlarından Rovigo Calcio’da başlayan Fransız forvet, 2012 yılında Catania ile ilk resmi sözleşmesini imzaladı. Burada 4 yıl forma giyen Doukara, Catania forması ile çıktığı 16 maçta gol kaydedemedi.

2 yıl sonra İtalya alt lig takımlarından Juve Stabia’ya kiralık olarak gönderildi ve forma giydiği 21 müsabakada 6 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

2014 yılında Catania’dan ayrılıp İngiltere Championship takımlarından Leeds United’a transfer oldu. Leeds United ile çıktığı 93 maçta takımına 16 gol, 9 asistlik bir katkı yaptı.

Osmanlıspor, Süper Lig’in 3. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Batıkent Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan idmana, sakatlıkları bulunan Litvanyalı kaleci Zydrunas Karcemarskas ve Koray Altınay katılmadı. Cezalı, Tonia Tissdel, bu maçta da forma giyemeyecek.