UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BAŞAKŞEHİR VE KONYASPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi 2017-18 sezonu grup aşamasında mücadele edecek Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu.



Başakşehir C Grubu'nda Braga, Ludogorets ve Hoffenheim'la, Konyaspor I Grubu'nda Salzburg, Marsilya ve Vitoria ile eşleşti.



A GRUBU: Villareal, Maccabi Tel Aviv, Astana, Slavia Prag

B GRUBU: Dinamo Kiev, Young Boys, Partizan, Skenderbeu

C GRUBU: Braga, Ludogorets, Hoffenheim, BAŞAKŞEHİR

D GRUBU: Milan, Austria Vien, Rijeka, AEK

E GRUBU: Olympique Lyon, Everton, Atalanta, Apollon Limasol

F GRUBU: Kopenhag, Lokomotiv Moskova, Sheriff, Fastav Zlin

G GRUBU: Viktoria Plzen, Steau Bükreş, Hapoel Beer-Sheva, Lugano

H GRUBU: Arsenal, Bate Borisov, Köln, Kızılyıldız

I GRUBU: Salzburg, Marsilya, Vitoria Guimares, KONYASPOR

J GRUBU: Athletic Bilbao, Hertha Berlin, Zorya, Östersunds

K GRUBU: Lazio, Nice, Zulte Waregem, Vitesse

L GRUBU: Zenit, Real Sociedad, Rosenburg, Vardar



Maçlar ne zaman oynanacak?



Avrupa Ligi’nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül’de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık’ta oynanacak.



Avrupa Ligi'ndeki takımlar ne kadar kazanacak?



Avrupa Ligi'ne katılan takımların arasında bölüştürülecek 381 milyon avronun 228,6 milyonunu sabit ödüller, 152,4 milyonunu da yayın hakkı gelirleri kaplayacak. Buna göre UEFA Avrupa Ligi'nden kazanılabilecek maksimum para ödülü, yayın gelirleri hesaba katılmadan 15,31 milyon avro olacak.



- Katılım Payı: 2,4 milyon Euro

- Grup maçlarında galibiyet: 360 bin Euro

- Grup maçlarında beraberlik: 120 bin Euro

- Grup liderliği: 500 bin Euro

- Grup ikinciliği: 250 bin Euro

- Son 32 Turu: 500 bin Euro

- Son 16 Turu: 750 bin Euro

- Çeyrek Final: 1 milyon Euro

- Yarı Final: 1,5 milyon Euro

- Final: 3,5 milyon Euro

- Şampiyonluk: 6,5 milyon Euro